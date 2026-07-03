Notícias Autor de loucas aventuras no século 19, Jules Verne é popular até hoje; entenda por que ele atrai tanto O escritor francês Jules Verne tem uma obra tão cheia de aventuras que ainda é recomendada para pessoas de todas as idades, sucesso nas escolas e muito vendida no meio literário. Mas por que esse autor do século 19 é tão sedutor? Por Flipar

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