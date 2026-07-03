Autor de loucas aventuras no século 19, Jules Verne é popular até hoje; entenda por que ele atrai tanto

Verne é tão popular que, em 2023, uma de suas obras inspirou a escola de samba Porto da Pedra. E a agremiação levou o título de campeã da Série Ouro, voltando à elite do Carnaval Carioca. Vai desfilar em 2024 no Grupo Especial.
A campeã levou para a avenida um enredo baseado no livro 'A Jangada 800 Léguas pelo Amazonas, publicado por Jules Verne em 1881.
Verne foi visionário. Ele imaginou, quase 200 anos atrás, tecnologias que viriam a surgir muito depois: televisão, ar condicionado, fax, viagem à Lua...Ele pesquisava as inovações científicas da época e avançava adiante, surpreendendo pelo olhar profético de um sonhador.
Popular, sua obra se espalhou pelo mundo, traduzida em 148 idiomas. Foram mais de 100 livros, criados pela mente fértil do francês, nascido em Nantes, em 8/2/1828, cuja maior paixão era a narrativa de viagens.
'Cinco Semanas em um Balão' foi a primeira grande obra literarária de Verne. O livro, lançado em 1863, relata uma grandiosa expedição do Dr. Fergusson, o criado Joe e o amigo Dick, sobre o continente africano.
As aventuras criadas por Verne eram tão mirabolantes que tornaram-se irresistíveis para o cinema. São vários filmes com as viagens mais loucas imaginadas pelo autor.
'Viagem à Lua' - baseado no livro 'Da Terra à Lua'
Em 1902, nos primórdios do cinema, Georges Méliès lançou aquele que é considerado o primeiro filme de ficção científica: 'Viagem à Lua'. Ele se baseou em obras de Jules Verne e H.G.Wells. Principalmente em 'Da Terra à Lua', escrito por Verne em 1865.
No livro, mais de 100 anos antes da verdadeira viagem do homem à Lua (1969), Verne imaginou a decolagem de uma nave com três astronautas em direção à Lua. E o ponto de partida era em Tampa (EUA), a 30 km de onde a nave espacial seria, de fato, lançada.
'20 mil Léguas Submarinas' - baseado no livro homônimo, um dos mais famosos de Jules Verne.
Lançado em 1954, o filme é estrelado por Kirk Douglas, James Mason e Paul Lukas.
O livro de Verne projetou um submarino mais moderno do que o que existia na época: o Nautilus, comandado pelo Capitão Nemo. No enredo, uma expedição é feita para investigar naufrágios, que seriam causados por um monstro marinho.
O Capitão Nemo tornou-se tão popular que inspirou outras obras e está presente no filme 'A Liga Extraordinária', em que é interpretado pelo veterano ator indiano Naseeruddin Shah.
'A Volta ao Mundo em 80 dias' - baseado no livro homônimo, um dos mais populares do planeta.
Lançado em 1956, o filme é estrelado por David Niven e pelo humorista mexicano Cantinflas.
O personagem Phileas Fogg faz uma aposta milionária com amigos: daria a volta ao mundo em 80 dias. E, para isso, ele enfrenta perigos em todos os continentes, ao lado do fiel criado Passepartout
'Viagem ao Centro da Terra' - baseado no livro homônimo
Lançado em 2008, tem Brendan Fraser no papel principal. Em 1959, outro filme já havia sido estrelado por Pat Boone e James Mason.
Na trama cheia de percalços, um garoto consegue decifrar um manuscrito e participa de um percurso até o centro da Terra
Verne também escreveu 'A Ilha Misteriosa', 'A Esfinge dos Gelos', 'A Aldeia Aérea', 'O Raio Verde' e 'Aventuras do Capitão Hatteras', entre outras dezenas de obras que geram curiosidade e mexem com o espírito aventureiro do leitor. Seu último livro foi 'O Senhor do Mundo' (1904).
Verne morreu em 24/3/1905, aos 77 anos, vítima de diabetes. Ele foi sepultado no cemitério de La Madeleine, em Amiens, cidade onde viveu, na região da Picardia.
A casa onde ele viveu por 18 anos, em Amiens, tornou-se um museu, aberto à visitação.
Um monumento à criatividade do autor, que já encantou sucessivas gerações e até hoje fascina o público viajante de suas embarcações.