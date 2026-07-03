Notícias

Autor de loucas aventuras no século 19, Jules Verne é popular até hoje; entenda por que ele atrai tanto

O escritor francês Jules Verne tem uma obra tão cheia de aventuras que ainda é recomendada para pessoas de todas as idades, sucesso nas escolas e muito vendida no meio literário. Mas por que esse autor do século 19 é tão sedutor?

Por Flipar
Arquivos departamentais do Somme

Verne é tão popular que, em 2023, uma de suas obras inspirou a escola de samba Porto da Pedra. E a agremiação levou o título de campeã da Série Ouro, voltando à elite do Carnaval Carioca. Vai desfilar em 2024 no Grupo Especial.

Divulgação Alex Ferro / Riotur

A campeã levou para a avenida um enredo baseado no livro 'A Jangada 800 Léguas pelo Amazonas, publicado por Jules Verne em 1881.

A jangada livro de Jules Verne - Divulgação

Verne foi visionário. Ele imaginou, quase 200 anos atrás, tecnologias que viriam a surgir muito depois: televisão, ar condicionado, fax, viagem à Lua...Ele pesquisava as inovações científicas da época e avançava adiante, surpreendendo pelo olhar profético de um sonhador.

-Dominio Publico

Popular, sua obra se espalhou pelo mundo, traduzida em 148 idiomas. Foram mais de 100 livros, criados pela mente fértil do francês, nascido em Nantes, em 8/2/1828, cuja maior paixão era a narrativa de viagens.

Reproduçao/Dominio Publico

'Cinco Semanas em um Balão' foi a primeira grande obra literarária de Verne. O livro, lançado em 1863, relata uma grandiosa expedição do Dr. Fergusson, o criado Joe e o amigo Dick, sobre o continente africano.

Reprodução

As aventuras criadas por Verne eram tão mirabolantes que tornaram-se irresistíveis para o cinema. São vários filmes com as viagens mais loucas imaginadas pelo autor.

Divulgação

'Viagem à Lua' - baseado no livro 'Da Terra à Lua'

Reprodução

Em 1902, nos primórdios do cinema, Georges Méliès lançou aquele que é considerado o primeiro filme de ficção científica: 'Viagem à Lua'. Ele se baseou em obras de Jules Verne e H.G.Wells. Principalmente em 'Da Terra à Lua', escrito por Verne em 1865.

divulgação

No livro, mais de 100 anos antes da verdadeira viagem do homem à Lua (1969), Verne imaginou a decolagem de uma nave com três astronautas em direção à Lua. E o ponto de partida era em Tampa (EUA), a 30 km de onde a nave espacial seria, de fato, lançada.

William Anders-divulgação/Nasa

'20 mil Léguas Submarinas' - baseado no livro homônimo, um dos mais famosos de Jules Verne.

Divulgação

Lançado em 1954, o filme é estrelado por Kirk Douglas, James Mason e Paul Lukas.

Disney

O livro de Verne projetou um submarino mais moderno do que o que existia na época: o Nautilus, comandado pelo Capitão Nemo. No enredo, uma expedição é feita para investigar naufrágios, que seriam causados por um monstro marinho.

Disney

O Capitão Nemo tornou-se tão popular que inspirou outras obras e está presente no filme 'A Liga Extraordinária', em que é interpretado pelo veterano ator indiano Naseeruddin Shah.

Reprodução do Instagram @vishalandcinema

'A Volta ao Mundo em 80 dias' - baseado no livro homônimo, um dos mais populares do planeta.

Reprodução

Lançado em 1956, o filme é estrelado por David Niven e pelo humorista mexicano Cantinflas.

Divulgação

O personagem Phileas Fogg faz uma aposta milionária com amigos: daria a volta ao mundo em 80 dias. E, para isso, ele enfrenta perigos em todos os continentes, ao lado do fiel criado Passepartout

Divulgação

'Viagem ao Centro da Terra' - baseado no livro homônimo

Divulgação

Lançado em 2008, tem Brendan Fraser no papel principal. Em 1959, outro filme já havia sido estrelado por Pat Boone e James Mason.

Divulgação

Na trama cheia de percalços, um garoto consegue decifrar um manuscrito e participa de um percurso até o centro da Terra

Wikimédia Commons/Domínio Público

Verne também escreveu 'A Ilha Misteriosa', 'A Esfinge dos Gelos', 'A Aldeia Aérea', 'O Raio Verde' e 'Aventuras do Capitão Hatteras', entre outras dezenas de obras que geram curiosidade e mexem com o espírito aventureiro do leitor. Seu último livro foi 'O Senhor do Mundo' (1904).

- Reprodução

Verne morreu em 24/3/1905, aos 77 anos, vítima de diabetes. Ele foi sepultado no cemitério de La Madeleine, em Amiens, cidade onde viveu, na região da Picardia.

Ministério da Cultura da França

A casa onde ele viveu por 18 anos, em Amiens, tornou-se um museu, aberto à visitação.

Depositphotos

Um monumento à criatividade do autor, que já encantou sucessivas gerações e até hoje fascina o público viajante de suas embarcações.

Reprodução

Veja Mais