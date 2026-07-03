Galeria Finlândia desativa sua última rede de telefonia fixa tradicional após 150 anos A Finlândia encerrou oficialmente, em 30 de junho de 2026, a operação de sua última grande rede nacional de telefonia fixa baseada em cabos de cobre, marcando o fim de uma tecnologia que esteve em funcionamento no país por cerca de 150 anos. A chamada simbólica realizada pela operadora Elisa marcou o desligamento da infraestrutura, que perdeu espaço ao longo das últimas décadas para a telefonia móvel e para os serviços de comunicação por fibra óptica e internet. Por Flipar

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