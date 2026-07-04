Estilo de Vida China promove curso de ‘educação amorosa’ para tentar frear queda populacional A China registrou uma queda populacional nos últimos anos que causa alarme no governo pelo impacto econômico que esse encolhimento provoca. Em 2024, a população da China registrou recuo pelo terceiro ano seguido, com uma redução de aproximadamente 1,39 milhão de pessoas, passando de 1,409 bilhão em 2023 para cerca de 1,408 bilhão no ano seguinte. Por Flipar

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