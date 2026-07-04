Magos e alquimistas: conheça as figuras místicas mais famosas da mitologia e da literatura

Merlin é um dos magos mais icônicos da cultura ocidental. Figura central das lendas do Rei Arthur, ele é conselheiro e mentor do rei. Sua sabedoria foi fundamental para a formação do reino de Camelot. Morgana Le Fay também integra o universo arturiano como a poderosa feiticeira e meia-irmã do Rei Arthur. Em várias versões da história, ela começa como aliada de Arthur, mas depois se torna sua inimiga.
Gandalf pertence ao universo de 'O Senhor dos Anéis', criado por J.R.R. Tolkien, e tem inspiração na mitologia nórdica. Sábio e corajoso, ele é encarregado de proteger a Terra Média do mal. O mago liderou e inspirou outros personagens ao longo da história, sempre aparecendo no momento certo para combater as forças sombrias.
Circe é uma feiticeira poderosa que vive na ilha de Ea, segundo a mitologia grega. Ela ficou famosa por transformar humanos em animais, como ocorre na 'Odisseia' de Homero, quando converte os homens de Ulisses em porcos. Fausto é uma figura da literatura alemã criado por Johann Wolfgang von Goethe em sua obra homônima. Ele é um estudioso que faz um pacto com o demônio Mefistófeles, trocando sua alma por conhecimento e poder sobrenatural.
Simão, o Mago, é uma figura do cristianismo primitivo descrita na Bíblia como o feiticeiro da Samaria. Ele se converteu ao cristianismo, mas ficou conhecido por tentar comprar dos apóstolos o poder de realizar milagres. Esse episódio deu origem ao termo 'simonia'.
Rasputin não era um mago no sentido estrito, mas é frequentemente lembrado como uma figura mística e misteriosa da Rússia. Conhecido por seu papel próximo à família imperial no início do século 20, foi descrito como curandeiro e profeta. Aleister Crowley foi um ocultista britânico do século 20 e fundador da religião de Thelema. Ele se autointitulava 'A Grande Besta' e escreveu extensivamente sobre rituais de magia, astrologia e misticismo.
Paracelso foi alquimista, médico e astrólogo suíço-alemão do século 16, famoso pelo trabalho com medicamentos e pela criação de teorias alquímicas que relacionavam substâncias químicas à cura de doenças. Já John Dee foi matemático, astrônomo, astrólogo e conselheiro da rainha Elizabeth I no século 16, na Inglaterra. Estudou alquimia e magia e acreditava na comunicação com anjos para desvendar segredos divinos.
Zaratustra, também chamado de Zoroastro, foi o profeta fundador do zoroastrismo na Pérsia Antiga e é considerado um mestre espiritual. Embora não seja um mago no sentido fantástico, ele teve papel crucial no desenvolvimento de ideias sobre o dualismo entre o bem e o mal. Os druidas, por sua vez, eram sacerdotes, curandeiros e conselheiros nas sociedades celtas antigas, associados ao conhecimento dos mistérios da natureza e à condução de rituais religiosos.