Magos e alquimistas: conheça as figuras místicas mais famosas da mitologia e da literatura

Zaratustra, também chamado de Zoroastro, foi o profeta fundador do zoroastrismo na Pérsia Antiga e é considerado um mestre espiritual. Embora não seja um mago no sentido fantástico, ele teve papel crucial no desenvolvimento de ideias sobre o dualismo entre o bem e o mal. Os druidas, por sua vez, eram sacerdotes, curandeiros e conselheiros nas sociedades celtas antigas, associados ao conhecimento dos mistérios da natureza e à condução de rituais religiosos.