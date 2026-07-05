Vinho de Palma: conheça a bebida tradicional da Nigéria

A produção depende dos coletores de seiva, profissionais que sobem nas palmeiras para retirar o líquido. Geralmente, eles fazem um corte perto das flores da árvore e colocam recipientes para recolher a seiva. Em algumas regiões, também existe um método que derruba a palmeira e usa calor para acelerar a extração. Logo após a coleta, a bebida é doce e quase sem álcool, mas começa a fermentar rapidamente de forma natural.