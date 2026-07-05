Vinho de Palma: conheça a bebida tradicional da Nigéria

A bebida recebe nomes diferentes dependendo da região e do grupo étnico. Entre os iorubás, no sudoeste da Nigéria, ela é chamada de emu e oguro; entre os igbos, de mmanya. Além do consumo no dia a dia, o vinho de palma é muito importante em casamentos, funerais, reuniões familiares e cerimônias religiosas, sendo visto como símbolo de união e hospitalidade.
A produção depende dos coletores de seiva, profissionais que sobem nas palmeiras para retirar o líquido. Geralmente, eles fazem um corte perto das flores da árvore e colocam recipientes para recolher a seiva. Em algumas regiões, também existe um método que derruba a palmeira e usa calor para acelerar a extração. Logo após a coleta, a bebida é doce e quase sem álcool, mas começa a fermentar rapidamente de forma natural.
Depois de algumas horas, o vinho de palma ganha sabor mais forte e um leve efeito alcoólico. O gosto mistura notas doces e levemente ácidas, variando conforme o tempo de fermentação. Em muitos bares locais, ele é servido gelado e acompanhado de pratos típicos africanos. Algumas pessoas também misturam a bebida com ervas ou outros destilados para criar versões mais fortes.
Além da importância cultural, dizem também que o vinho de palma traz alguns benefícios para a saúde. Ele contém vitaminas do complexo B, minerais e aminoácidos, e muitas comunidades acreditam que ajuda na digestão e fortalece o organismo. Mesmo assim, médicos lembram que ele continua sendo uma bebida alcoólica e que o consumo excessivo pode causar problemas de saúde.
Apesar do crescimento das bebidas industrializadas, o vinho de palma continua muito ligado à cultura africana. Em várias regiões da Nigéria, festas e cerimônias tradicionais são consideradas incompletas sem ele. Até hoje, a bebida segue como símbolo de tradição, convivência e herança cultural passada entre gerações.