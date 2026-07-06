Estilo de Vida Loft: o que é, quais as vantagens e quando vale a pena morar em um O loft é um imóvel com planta integrada, onde sala, cozinha e quarto compartilham praticamente o mesmo ambiente. Em muitos casos, apenas o banheiro é separado por paredes. Embora os primeiros lofts fossem bastante amplos, hoje também existem versões compactas. O conceito prioriza funcionalidade, iluminação e sensação de espaço. Por Flipar

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