Celebridades e TV Astro de Rocky e Rambo, Sylvester Stallone completa 80 anos com trajetória de superação e sucesso Em 6 de julho de 2026, o ator, roteirista e diretor Sylvester Stallone, um dos maiores nomes do cinema de ação, completa 80 anos. Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, marcadas por superação e personagens icônicos, ele se tornou um dos rostos mais conhecidos de Hollywood, conquistando milhões de fãs em todo o mundo. Por Flipar

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