“O Fim da Rua”: filme com Anne Hathaway e Ewan McGregor ganha novos cartazes

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo musical 'Os Miseráveis', Anne Hathaway é uma atriz norte-americana que ficou conhecida nos anos 2000 por estrelar o clássico da Disney 'Diário de uma Princesa' e produções como 'O Diabo Veste Prada', 'Interestelar' e 'Um Dia'.
Já Ewan McGregor chega ao projeto após substituir Oscar Isaac, que originalmente integrava o elenco antes de deixar a produção. O ator escocês ficou famoso por interpretar Obi-Wan Kenobi na franquia 'Star Wars' e por estrelar produções como 'Trainspotting', 'Moulin Rouge!' e 'O Impossível'.
Com sessões confirmadas em formato IMAX, 'O Fim da Rua' já é apontado por veículos especializados como uma das apostas mais originais da Warner Bros. para o segundo semestre de 2026, com expectativa de repetir o sucesso de outras produções que exploram o gênero de sobrevivência, como a franquia 'Jurassic Park'.
De acordo com a sinopse oficial do filme, a história se passa nos anos 1980 e acompanha o casal Denise, personagem de Hathaway, e Greg, personagem de McGregor, que enfrenta uma crise no relacionamento enquanto gerencia a rotina familiar com os dois filhos adolescentes.
Entretanto, tudo muda abruptamente quando uma tempestade transporta toda a vizinhança para um época pré-histórica. Isolados e cercados por dinossauros, os quatro precisam deixar as diferenças de lado para sobreviver e encontrar um caminho de volta para 1980.
O elenco ainda conta com Maisy Stella no papel de Audrey Platt e Christian Convery como Brian Platt, os filhos adolescentes do casal protagonista. A produção é assinada por J.J. Abrams, conhecido por seu trabalho à frente da produtora Bad Robot em franquias como 'Star Wars' e 'Star Trek', ao lado de Hannah Minghella, David Robert Mitchell, Matt Jackson e Tommy Harper.
A trilha sonora fica a cargo de Michael Giacchino, compositor vencedor do Oscar por 'Up - Altas Aventuras' e responsável pela trilha de 'Jurassic World', enquanto a fotografia é assinada por Mike Gioulakis, colaborador frequente de Mitchell e também responsável pela cinematografia de 'Nós' e 'Tempo'.