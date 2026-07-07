Filmes e Séries Leonardo DiCaprio e Christian Bale são confirmados na continuação de “Fogo Contra Fogo” Leonardo DiCaprio e Christian Bale vão estrelar 'Fogo Contra Fogo 2', sequência do clássico policial dos anos 1990 dirigido por Michael Mann. De acordo com o portal The Wrap, as negociações com os dois astros já estão em fase final e as filmagens estão previstas para começar em novembro de 2026. No novo longa, Christian Bale interpretará o detetive Vincent Hanna, personagem vivido por Al Pacino no filme original. Já Leonardo DiCaprio assumirá o papel de Chris Shiherlis, membro da quadrilha de as Por Flipar

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