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Descubra os apelidos das 27 capitais brasileiras

O Brasil possui 26 estados distribuídos em cinco regiões, além do Distrito Federal, onde fica a capital do país, Brasília. As capitais costumam concentrar grande atenção da mídia por seu peso político, econômico e cultural. Mas sabia que elas têm apelidos? Veja só.

Por Flipar
Allice Hunter wikimedia commons

Manaus (Capital do Amazonas ) - Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes

Arne Müseler / wikimedia commons

Porto Velho (Capital de Rondônia) - Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil

Heitor Carvalho Jorge wikimedia commons

Rio Branco (Capital do Acre) - Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil

MTur Destinos wikimedia commons

Boa Vista (Capital de Roraima) - Apelido: BV. População: 419 mil

SallesNeto wikimedia commons

Macapá (Capital do Amapá) - Apelido: Macapaba. População: 512 mil

Allice Hunter wikimedia commons

Belém (Capital do Pará) - Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão

Helderserralva wikimedia commons

Teresina (Capital do Piauí) - Apelido: Terehell. População: 868 mil

Heitor Carvalho Jorge - wikimedia commons

São Luís (Capital do Maranhão) - Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhão

Mauricioalexandre55 -wikimedia commons

Fortaleza (Capital do Ceará) - Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões

Deltafrut flickR wikimedia commons

Natal (Capital do Rio Grande do Norte) - Apelido: Noiva do Sol. População: - Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil

Carla Salgueiro wikimedia commons

João Pessoa (Capital da Paraíba) - Apelido: Jampa. População: 817 mil

Peace FlickR wikimedia commons

Recife (Capital de Pernambuco) - Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão

Paulo Camelo wikimedia commons

Maceió (Capital de Alagoas) - Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão

Adriano Ribeiro FlickR wikimedia common

Aracaju (Capital do Sergipe) - Apelido: Aju. População: 664 mil

Divulgacao TV Brasil

Salvador (Capital da Bahia) - Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões

Rosino FlickR

Palmas (Capital do Tocantins) - Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil

Flávio André - MTUR Destinos wikimedia commons

Goiânia (Capital de Goiás) - Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão

Leon Pires Carelli wikimedia commons

Brasília (Capital do Brasil) - Apelido: BSB. População: 3 milhões

Ana Volpe/Agência Senado wikimedia commons

Cuiabá (Capital de Mato Grosso) - Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil

Jeff Belmonte wikimedia commons

Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) - Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil

Hamzeh Mohammad Hosseini - wikimedia commons

Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) - Apelido: Beagá. População: 2,5 milhões

Wikimedia Commons/ Gabrielacheloni

São Paulo (Capital de São Paulo) - Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhões

Octávio Frias de Oliveira wikimedia commons

Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) - Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões

Foto: Pnc net wikimedia commons

Vitória (Capital do Espírito Santo) - Apelido: Ilha do Mel. População: 366 mil

Misstetei - wikimedia commons

Curitiba (Capital do Paraná) - Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão

Adelano Lázaro - wikimedia commons

Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul ) - Apelido: Poa. População: 1,5 milhão

TimBray wikimedia commons

Florianópolis (Capital de Santa Catarina) - Apelido: Ilha da Magia. População: 509 mil

Andreia Reis wikimedia commons

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