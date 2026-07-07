Notícias Descubra os apelidos das 27 capitais brasileiras O Brasil possui 26 estados distribuídos em cinco regiões, além do Distrito Federal, onde fica a capital do país, Brasília. As capitais costumam concentrar grande atenção da mídia por seu peso político, econômico e cultural. Mas sabia que elas têm apelidos? Veja só. Por Flipar

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