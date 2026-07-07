Descubra os apelidos das 27 capitais brasileiras

Manaus (Capital do Amazonas ) - Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes
Porto Velho (Capital de Rondônia) - Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil
Rio Branco (Capital do Acre) - Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil
Boa Vista (Capital de Roraima) - Apelido: BV. População: 419 mil
Macapá (Capital do Amapá) - Apelido: Macapaba. População: 512 mil
Belém (Capital do Pará) - Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão
Teresina (Capital do Piauí) - Apelido: Terehell. População: 868 mil
São Luís (Capital do Maranhão) - Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhão
Fortaleza (Capital do Ceará) - Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões
Natal (Capital do Rio Grande do Norte) - Apelido: Noiva do Sol. População: - Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil
João Pessoa (Capital da Paraíba) - Apelido: Jampa. População: 817 mil
Recife (Capital de Pernambuco) - Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão
Maceió (Capital de Alagoas) - Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão
Aracaju (Capital do Sergipe) - Apelido: Aju. População: 664 mil
Salvador (Capital da Bahia) - Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões
Palmas (Capital do Tocantins) - Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil
Goiânia (Capital de Goiás) - Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão
Brasília (Capital do Brasil) - Apelido: BSB. População: 3 milhões
Cuiabá (Capital de Mato Grosso) - Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil
Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) - Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil
Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) - Apelido: Beagá. População: 2,5 milhões
São Paulo (Capital de São Paulo) - Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhões
Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) - Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões
Vitória (Capital do Espírito Santo) - Apelido: Ilha do Mel. População: 366 mil
Curitiba (Capital do Paraná) - Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão
Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul ) - Apelido: Poa. População: 1,5 milhão
Florianópolis (Capital de Santa Catarina) - Apelido: Ilha da Magia. População: 509 mil