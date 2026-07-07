Galeria Desconhecida da maioria das pessoas, colina é nutriente vital para o bom desenvolvimento do cérebro Em diferentes fases da vida, o organismo precisa receber vitaminas e nutrientes essenciais ao bom funcionamento. Pesquisas indicam que um composto orgânico pouco conhecido, a colina, desempenha um papel crucial no desenvolvimento do cérebro, no funcionamento do sistema nervoso e no metabolismo. Por Flipar

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