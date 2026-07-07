Entretenimento Lendas e mistérios da Fênix, a ave que ‘renasce das cinzas’ A fênix é uma ave mítica que tem origem egípcia e grega. Ela é associada ao fogo, ao sol e ao ciclo de morte e renascimento. Sua imagem remete à beleza, poder e imortalidade. No Egito, era chamada Bennu e ligada ao deus Rá. Já na Grécia, passou a ser a ave que renasce das próprias cinzas após ser consumida pelas chamas. Por Flipar

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