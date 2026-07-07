Palacetes históricos e inspiração europeia: conheça 5 castelos que ficam no Brasil

Museu de Armas Castelo São João (Pernambuco): Situado no complexo do Instituto Ricardo Brennand, em Recife, o Museu de Armas Castelo São João impressiona pela arquitetura inspirada no estilo medieval europeu.
O edifício abriga uma vasta coleção que contempla milhares de itens históricos, como armaduras completas, armaria antiga e diversas expressões artísticas. A experiência dos visitantes é enriquecida por uma ambientação detalhista, composta por vitrais ornamentados e esculturas.
Castelo do Batel (Paraná): Inspirado na sofisticação dos palácios do Vale do Loire, na França, o Castelo do Batel é um ícone de Curitiba. Atualmente, a construção opera como um requintado centro de eventos e abriga um restaurante próprio.
Erguido na década de 1920, o edifício possui um histórico nobre, tendo servido como residência de famílias tradicionais e cenário de grandes acontecimentos sociais ao longo das décadas.
Castelo de Pesqueira (Pernambuco): Situado no interior de Pernambuco, o Castelo de Pesqueira é uma edificação repleta de cores e detalhes que despertam a curiosidade de quem o visita. É inspirado em construções de Barcelona, na Espanha.
Não é a toa: fruto de um projeto que se estendeu por duas décadas, a obra mescla a imponência de torres e gárgulas típicas das fortalezas europeias com uma estética autoral influenciada pelo catalão Antoni Gaudí.
Castelo da Ilha Fiscal (Rio de Janeiro): Situado na Baía de Guanabara, o Castelo da Ilha Fiscal é um dos marcos arquitetônicos mais icônicos do Brasil, célebre por ter abrigado o histórico 'Último Baile do Império' em 1889.
A construção foi erguida no século 19 por determinação de Dom Pedro II e apresenta traços marcantes da arquitetura neogótica. Atualmente, o local integra um espaço cultural aberto à visitação, atraindo turistas e pesquisadores.
Castelo Furlani (São Paulo): Concluído em 1914 no município de Pederneiras, no interior paulista, o Castelo Furlani foi projetado para ser a morada da família do engenheiro Fausto Furlani.
A construção é um marco de sofisticação para a época, tendo utilizado materiais importados da Europa, como telhas de origem francesa e cimento vindo da Alemanha. Atualmente, a propriedade permanece sob os cuidados dos descendentes diretos de Fausto e não permite a entrada de visitantes.