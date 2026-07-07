Galeria Palacetes históricos e inspiração europeia: conheça 5 castelos que ficam no Brasil Embora o imaginário popular associe castelos quase exclusivamente à Europa, o Brasil abriga exemplares surpreendentes que misturam história, arquitetura clássica e curiosidades locais. Para quem deseja explorar esse roteiro sem sair do país, existem construções que vão de palacetes imperiais e antigas residências a obras inspiradas em mestres do modernismo. Alguns desses castelos se tornaram atrações turísticas. Veja só. Por Flipar

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