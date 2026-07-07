O que acontece quando você troca os lençóis com pouca frequência

Frequência ideal

A recomendação geral é trocar os lençóis de uma a duas vezes por semana. Em períodos de calor, para pessoas com alergias, pele sensível ou animais de estimação na cama, o intervalo deve ser menor. O dermatologista alerta ainda que quem usa minoxidil deve evitar contato dos pets com a roupa de cama até que o produto seja absorvido, pois pode causar intoxicação grave nos animais