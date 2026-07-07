Animais Grécia oferece recompensa financeira para quem capturar peixe venenoso que ameaça o Mediterrâneo O governo da Grécia decidiu adotar uma medida drástica para conter o avanço de uma espécie marinha que vem provocando prejuízos à pesca e desequilíbrios ambientais no Mar Mediterrâneo. As autoridades passaram a oferecer uma recompensa de até 5,33 euros por quilo capturado do Lagocephalus sceleratus, um peixe-balão venenoso que se espalhou rapidamente pelas águas do país. Por Flipar

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