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Como você chama o pãozinho? Conheça os nomes mais populares pelo Brasil

O pão é um dos alimentos mais populares do mundo. No Brasil, ele tem diversos apelidos no formato de pãozinho, comum nos cafés da manhã e nos lanches da tarde. Dependendo da cidade, do estado ou da região, o pão chamado francês na maior parte do território brasileiro recebe outros nomes carinhosos.

Por Flipar
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Pão Massa Grossa - Norte do Amazonas, Roraima, parte do Pará e Piauí.

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Pão Careca - Parte do Pará, do Amapá e do Maranhão.

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Cacetinho -Rio Grande do Sul e parte da Bahia (mais próxima de Sergipe).

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Pão Jacó - Estado de Sergipe.

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Carioquinha - Apesar do apelido, não é no Rio de Janeiro, mas sim no Litoral do Ceará

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Filão - Cidades na região da divisa do Paraná com São Paulo, tanto no lado paranaense como no paulista.

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Pão d'água - Cidades que ficam no Sul de Santa Catarina

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Pão de Trigo - Cidades que ficam no Norte de Santa Catarina.

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Pão Aguado - Estado da Paraíba.

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O pãozinho é feito de farinha, sal, água e fermento. A parte de fora é crocante e é fofo por dentro.

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Se a pessoa preferir, pode polvilhar o pãozinho por fora. Mas o mais comum é o consumo dele simples, no café da manhã e no café da tarde.

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Desde 2001, é proibido no Brasil o uso de bromato de potássio no preparo dos pães. A substância, que faz o pão inchar, é considerada nociva à saúde e foi muito criticada pelos consumidores, que percebiam os pães grandes, mas menos pesados, e mais esfarelados na hora da refeição.

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Algumas vezes, o pãozinho leva acréscimos de gergelim ou grãos, colocados antes do forno. Geralmente o paozinho é vendido com peso de 50 gramas.

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