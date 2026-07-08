Como você chama o pãozinho? Conheça os nomes mais populares pelo Brasil

Pão Massa Grossa - Norte do Amazonas, Roraima, parte do Pará e Piauí.
Pão Careca - Parte do Pará, do Amapá e do Maranhão.
Cacetinho -Rio Grande do Sul e parte da Bahia (mais próxima de Sergipe).
Pão Jacó - Estado de Sergipe.
Carioquinha - Apesar do apelido, não é no Rio de Janeiro, mas sim no Litoral do Ceará
Filão - Cidades na região da divisa do Paraná com São Paulo, tanto no lado paranaense como no paulista.
Pão d'água - Cidades que ficam no Sul de Santa Catarina
Pão de Trigo - Cidades que ficam no Norte de Santa Catarina.
Pão Aguado - Estado da Paraíba.
O pãozinho é feito de farinha, sal, água e fermento. A parte de fora é crocante e é fofo por dentro.
Se a pessoa preferir, pode polvilhar o pãozinho por fora. Mas o mais comum é o consumo dele simples, no café da manhã e no café da tarde.
Desde 2001, é proibido no Brasil o uso de bromato de potássio no preparo dos pães. A substância, que faz o pão inchar, é considerada nociva à saúde e foi muito criticada pelos consumidores, que percebiam os pães grandes, mas menos pesados, e mais esfarelados na hora da refeição.
Algumas vezes, o pãozinho leva acréscimos de gergelim ou grãos, colocados antes do forno. Geralmente o paozinho é vendido com peso de 50 gramas.