Estilo de Vida Como você chama o pãozinho? Conheça os nomes mais populares pelo Brasil O pão é um dos alimentos mais populares do mundo. No Brasil, ele tem diversos apelidos no formato de pãozinho, comum nos cafés da manhã e nos lanches da tarde. Dependendo da cidade, do estado ou da região, o pão chamado francês na maior parte do território brasileiro recebe outros nomes carinhosos. Por Flipar

Reprodução YouTube Amo Pão Caseiro