Por que existem dois Congos? Entenda a origem e as diferenças entre os países

O lado oeste da região ficou sob domínio francês e recebeu o nome de Congo Francês, enquanto o lado leste passou ao controle da Bélgica, sob o nome de Congo Belga. Os dois territórios conquistaram a independência em 1960 e, assim, o antigo Congo Francês tornou-se a República do Congo. O antigo Congo Belga também adotou, a princípio, o nome República do Congo. Em 1964, esse segundo país acrescentou o termo 'Democrática' ao nome oficial, para se diferenciar do vizinho.