Por que existem dois Congos? Entenda a origem e as diferenças entre os países

O nome deriva do antigo Reino do Congo, um dos Estados mais importantes da África Central, fundado por volta do século 14, que abrangia áreas hoje pertencentes à República Democrática do Congo, à República do Congo, a Angola e ao Gabão. A separação entre os dois territórios começou no final do século 19, durante a partilha da África pelas potências europeias.
O lado oeste da região ficou sob domínio francês e recebeu o nome de Congo Francês, enquanto o lado leste passou ao controle da Bélgica, sob o nome de Congo Belga. Os dois territórios conquistaram a independência em 1960 e, assim, o antigo Congo Francês tornou-se a República do Congo. O antigo Congo Belga também adotou, a princípio, o nome República do Congo. Em 1964, esse segundo país acrescentou o termo 'Democrática' ao nome oficial, para se diferenciar do vizinho.
Os dois países são separados, em grande parte, pelo rio Congo, um dos maiores do mundo. De um lado está a República do Congo, cuja capital é Brazzaville. Do outro, a República Democrática do Congo, que tem como capital Kinshasa. As duas cidades ficam frente a frente, separadas apenas pelo rio, e são as capitais mais nacionais mais próximas do mundo.
Em extensão territorial e população, os países são bastante diferentes. A República Democrática do Congo é o segundo maior país da África em área, atrás apenas da Argélia, e tinha cerca de 109 milhões de habitantes em 2024. A República do Congo é bem menor, com uma população estimada em 6,2 milhões de habitantes.
As economias também seguem caminhos distintos. A República do Congo tem no petróleo sua principal fonte de receita e integra a OPEP desde 2018. Já a República Democrática do Congo possui grandes reservas de recursos naturais, como diamantes, cobre, ouro e cobalto.
Apesar dessa riqueza natural, a República Democrática do Congo figura entre as nações com os menores índices de desenvolvimento humano do mundo. O país também enfrenta desafios históricos ligados a conflitos armados, que já deslocaram milhões de pessoas, além de instabilidade política.
Nos dois países, o francês é a língua oficial, herança do período colonial. Na República do Congo, também são faladas o lingala e o kituba, enquanto a República Democrática do Congo reconhece quatro línguas nacionais além do francês, incluindo o lingala, o suaíli, o tshiluba e o kikongo.