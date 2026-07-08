Galeria Tanchagem: planta medicinal pouco conhecida pode trazer benefícios à saúde A tanchagem é uma planta medicinal utilizada há séculos em diferentes regiões do mundo e também conhecida na medicina popular brasileira. Integrante da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, ela desperta atenção por suas propriedades tradicionais e pelo crescente interesse científico. Por Flipar

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