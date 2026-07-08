Galeria Monte Roraima, que inspirou animação da Pixar, tem rochas de 2 bilhões de anos Situado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, o Monte Roraima é uma das formações rochosas mais antigas da Terra, uma relíquia geológica do Pré-Cambriano cujas raízes remontam a quase dois bilhões de anos. Considerado um tepui — “morada dos deuses”, para o povo pemón —, o maciço foi fragmentado pela erosão ao longo de eras geológicas e deu origem a montanhas de topo plano. Por Flipar

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