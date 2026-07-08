Estilo de Vida Família transforma trilhas em estilo de vida e leva filha de três meses de vida ao topo do Pico da Bandeira Para os pais, as expedições representam uma oportunidade de fortalecer os laços familiares e ensinar valores como respeito à natureza, cooperação e superação. Além de inspirar outras famílias, a história do casal rendeu o lançamento do curta-metragem 'A Trilha da Vida', que mostra uma trilha de quatro dias realizada para comemorar o aniversário de 1 ano de uma das filhas. Por Flipar

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