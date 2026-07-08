Estilo de Vida

Família transforma trilhas em estilo de vida e leva filha de três meses de vida ao topo do Pico da Bandeira

Para os pais, as expedições representam uma oportunidade de fortalecer os laços familiares e ensinar valores como respeito à natureza, cooperação e superação. Além de inspirar outras famílias, a história do casal rendeu o lançamento do curta-metragem 'A Trilha da Vida', que mostra uma trilha de quatro dias realizada para comemorar o aniversário de 1 ano de uma das filhas.

Por Flipar
Reprodução

No início de junho, outro feito desse tipo ganhou destaque na imprensa, dessa vez no g1. Aos 4 anos, a menina Aurora conquistou o cume do Pico da Bandeira. Ela realizou a subida pelo Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo, acompanhada dos pais.

Divulgação/Ivan Souza

Com 4,5 quilômetros de extensão e 650 metros de desnível, a trilha é considerada de dificuldade média a alta. Localizado na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, o Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.892 metros de altitude, e um dos destinos de montanhismo mais conhecidos do país.

Wikimedia Commons/Dedo83

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