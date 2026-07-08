Família transforma trilhas em estilo de vida e leva filha de três meses de vida ao topo do Pico da Bandeira

No início de junho, outro feito desse tipo ganhou destaque na imprensa, dessa vez no g1. Aos 4 anos, a menina Aurora conquistou o cume do Pico da Bandeira. Ela realizou a subida pelo Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo, acompanhada dos pais.
Com 4,5 quilômetros de extensão e 650 metros de desnível, a trilha é considerada de dificuldade média a alta. Localizado na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, o Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.892 metros de altitude, e um dos destinos de montanhismo mais conhecidos do país.