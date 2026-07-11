Celebridades e TV

Sthefany Brito celebra 1 mês do caçula e fala sobre a família

Sthefany Brito comemorou o primeiro mês de vida de Filippo, seu terceiro filho, nascido em 1º de junho. A atriz é mãe também de Antônio Enrico, de cinco anos, e Vicenzo, de um ano e nove meses, frutos do casamento com o empresário Igor Raschkovsky. Nas redes sociais, ela publicou fotos do bebê e fez uma declaração emocionada.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

Na legenda do post, Sthefany agradeceu a chegada do filho e compartilhou o quanto a rotina tem sido intensa com três crianças pequenas em casa. Mencionou os desafios de dividir a atenção entre os filhos, mas ressaltou que o amor cresceu com a chegada do caçula.

Reprodução / Instagram

Vale lembrar que, ainda em junho, Sthefany contou que optou por fazer uma laqueadura durante o parto de Filippo. Ela explicou que a decisão foi tomada porque já considerava a família completa com três filhos e não pretende ter mais filhos. Por isso, decidiu aproveitar a cesárea programada para realizar o procedimento.

Reprodução / Instagram

No dia 19 de junho de 2026, a atriz completou 39 anos. Na data, compartilhou uma foto inédita ao lado do filho recém-nascido e classificou a chegada de Filippo como o melhor presente de aniversário que poderia receber. Em outra publicação, também celebrada ao lado do marido e dos três filhos, comentou que a rotina do dia foi marcada por mamadas, alguns choros e muitas risadas, e afirmou que os filhos eram o único presente que desejava naquela vida.

Reprodução / Instagram

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky estão juntos desde 2011, relacionamento que se tornou público durante uma entrevista da atriz ao programa 'Domingão do Faustão'. O casal oficializou a união em 4 de agosto de 2018, em uma cerimônia intimista realizada em Montalcino, na Itália. Em 2019, os dois anunciaram a separação por meio de uma nota, mas voltaram em 2020, depois de alguns meses separados.

Reprodução / Instagram

Nascida em 1987, Sthefany Brito é irmã mais velha do ator Kayky Brito, que tem um ano e quatro meses a menos que ela. Os dois construíram carreiras na televisão de forma quase paralela e chegaram a atuar juntos nas mesmas novelas algumas vezes, como em 'O Beijo do Vampiro', 'O Clone' e 'Chocolate com Pimenta'.

Reprodução / Instagram

Sthefany estreou na televisão em 1999, quando fez parte do elenco da novela 'Chiquititas', do SBT, aos doze anos de idade. Dois anos depois, a atriz foi contratada pela TV Globo. Aos catorze anos, interpretou Samira em 'O Clone', um dos papéis mais lembrados de sua carreira.

Reprodução / Instagram

Ao longo da década seguinte, Sthefany participou de outras produções da Globo, como 'Começar de Novo', 'Páginas da Vida' e 'Flor do Caribe'. Também apresentou os programas 'TV Globinho' e 'Fazendo a Festa', da GNT. A atriz ainda atuou em diversas novelas da Record, como 'O Rico e Lázaro', 'Jezabel', 'Amor Sem Igual' e 'Reis'.

Reprodução / Instagram

Veja Mais