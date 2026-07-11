Sthefany Brito celebra 1 mês do caçula e fala sobre a família

Na legenda do post, Sthefany agradeceu a chegada do filho e compartilhou o quanto a rotina tem sido intensa com três crianças pequenas em casa. Mencionou os desafios de dividir a atenção entre os filhos, mas ressaltou que o amor cresceu com a chegada do caçula.
Vale lembrar que, ainda em junho, Sthefany contou que optou por fazer uma laqueadura durante o parto de Filippo. Ela explicou que a decisão foi tomada porque já considerava a família completa com três filhos e não pretende ter mais filhos. Por isso, decidiu aproveitar a cesárea programada para realizar o procedimento.
No dia 19 de junho de 2026, a atriz completou 39 anos. Na data, compartilhou uma foto inédita ao lado do filho recém-nascido e classificou a chegada de Filippo como o melhor presente de aniversário que poderia receber. Em outra publicação, também celebrada ao lado do marido e dos três filhos, comentou que a rotina do dia foi marcada por mamadas, alguns choros e muitas risadas, e afirmou que os filhos eram o único presente que desejava naquela vida.
Sthefany Brito e Igor Raschkovsky estão juntos desde 2011, relacionamento que se tornou público durante uma entrevista da atriz ao programa 'Domingão do Faustão'. O casal oficializou a união em 4 de agosto de 2018, em uma cerimônia intimista realizada em Montalcino, na Itália. Em 2019, os dois anunciaram a separação por meio de uma nota, mas voltaram em 2020, depois de alguns meses separados.
Nascida em 1987, Sthefany Brito é irmã mais velha do ator Kayky Brito, que tem um ano e quatro meses a menos que ela. Os dois construíram carreiras na televisão de forma quase paralela e chegaram a atuar juntos nas mesmas novelas algumas vezes, como em 'O Beijo do Vampiro', 'O Clone' e 'Chocolate com Pimenta'.
Sthefany estreou na televisão em 1999, quando fez parte do elenco da novela 'Chiquititas', do SBT, aos doze anos de idade. Dois anos depois, a atriz foi contratada pela TV Globo. Aos catorze anos, interpretou Samira em 'O Clone', um dos papéis mais lembrados de sua carreira.
Ao longo da década seguinte, Sthefany participou de outras produções da Globo, como 'Começar de Novo', 'Páginas da Vida' e 'Flor do Caribe'. Também apresentou os programas 'TV Globinho' e 'Fazendo a Festa', da GNT. A atriz ainda atuou em diversas novelas da Record, como 'O Rico e Lázaro', 'Jezabel', 'Amor Sem Igual' e 'Reis'.