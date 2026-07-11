“The Cheetah Girls” ganha 4º filme com retorno de Raven-Symoné

Das quatro integrantes originais do grupo, Raven-Symoné voltará a interpretar Galleria e também assumirá a função de produtora do projeto. Adrienne Bailon também retorna como Chanel, enquanto Sabrina Bryan fará uma participação especial como Dorinda. Kiely Williams, que interpretava Aqua, é a única do quarteto original que ficará de fora da nova produção.
Rumores apontam que a ausência de Kiely Williams pode estar relacionada ao relacionamento desgastado com Adrienne Bailon. A atriz também havia brigado com Raven, mas ao que tudo indica, elas reataram a amizade durante uma live durante a pandemia da Covid-19, em 2020.
Do elenco das produções anteriores, também retornam Lynn Whitfield e Lori Alter nos papéis de Dorothea e Juanita, mães de duas das Cheetah Girls originais. Entre as novidades no elenco está a atriz Sophia Bush, conhecida por 'One Tree Hill', que integrará o filme em um papel coadjuvante como a personagem Jennifré.
Já a nova geração de protagonistas será formada por Leah Sava Jeffries, conhecida por 'Percy Jackson e Os Olimpianos', como Faith, filha de Galleria, e por Carmen Sanchez, de 'Electric Bloom', como Dior, irmã caçula de Chanel. Completam o time Kaileen Chang, no papel de Ruby, e Sophie Lennon, como Brooklyn.
Na trama, Galleria e Chanel embarcam com Faith e suas três amigas em uma viagem à África para atuarem como voluntárias em um santuário de vida selvagem. Ao longo da jornada, as adolescentes enfrentam desafios que testam sua amizade, encontram suas vozes e descobrem o verdadeiro espírito Cheetah ao ajudarem a salvar a reserva.
A trilogia original de 'The Cheetah Girls' estreou em 2003, com o primeiro filme ambientado em Nova York. A sequência, lançada em 2006, levou as personagens a Barcelona, na Espanha, enquanto o terceiro filme, 'The Cheetah Girls: Um Mundo', de 2008, levou o grupo a Bollywood, na Índia. Neste último, porém, Raven-Symoné não fez parte do elenco. Todos estão disponíveis no Disney+.
Aliás, 2026 tem sido um ano especial para os fãs do Disney Channel, com as comemorações dos 20 anos de franquias que marcaram uma geração, como 'High School Musical' e 'Hannah Montana'. Como parte das celebrações, 'Hannah Montana' ganhou um especial no Disney+, que contou com o retorno de Miley Cyrus aos estúdios da série, entrevistas exclusivas, apresentações musicais e reencontros com colegas de elenco para celebrar o aniversário da série que a lançou ao estrelato.