Filmes e Séries “The Cheetah Girls” ganha 4º filme com retorno de Raven-Symoné O clássico do Disney Channel 'The Cheetah Girls', lançado no Brasil como 'As Feras da Música', ganhará um quarto filme. Intitulado 'The Cheetah Girls: Next Gen', o longa apresentará uma nova geração de personagens inspirados no musical que marcou os anos 2000. A produção será lançada pelo Disney Channel e pela Disney+. As filmagens devem começar ainda em julho, na África do Sul, com estreia prevista para o verão de 2027 no hemisfério norte. Por Flipar

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