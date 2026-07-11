Compartimentos secretos nas roupas: soluções discretas que fazem diferença

Durante os séculos XVII e XVIII, muitas mulheres usavam bolsos separados presos à cintura, escondidos sob as saias. Eles eram acessados por pequenas aberturas discretas nas laterais da roupa.
Paletós e casacos passaram a incorporar bolsos internos para guardar documentos, carteiras, relógios e outros objetos de valor. Até hoje, esse recurso é comum em peças sociais.
Roupas militares costumam incluir bolsos posicionados para facilitar o acesso rápido a mapas, equipamentos, rádios, cadernos e outros itens essenciais durante operações.
Leggings, shorts e camisetas para corrida frequentemente trazem compartimentos discretos para chaves, cartões ou géis energéticos, permitindo praticidade sem atrapalhar os movimentos.
Alguns cintos possuem espaço interno para guardar notas dobradas ou pequenos documentos. O recurso é bastante utilizado por viajantes como medida extra de segurança.
Além da funcionalidade, estilistas já criaram vestidos, casacos e outras peças com compartimentos ocultos para unir praticidade e design sem alterar a aparência da roupa. Alguns zíperes escondendo porta-cédulas ficam na parte de baixo das mangas dos casacos.
Hoje existem roupas com bolsos protegidos contra leitura não autorizada de cartões por radiofrequência (RFID), além de compartimentos específicos para celulares, fones e baterias portáteis, mostrando que a ideia dos bolsos secretos continua evoluindo.