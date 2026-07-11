Animais Baratas com ‘trajes de mergulho’ podem ser usadas em missões de resgate e até exploração em Marte Insetos equipados com tecnologia eletrônica podem se tornar aliados importantes em operações de resgate e até em futuras missões espaciais. Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, desenvolveram um sistema que permite a baratas ciborgues sobreviver por até três horas em locais sem oxigênio, incluindo ambientes submersos. Por Flipar

Reproduc?a?o/Universidade Tecnolo?gica de Nanyang