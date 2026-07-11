Baratas com ‘trajes de mergulho’ podem ser usadas em missões de resgate e até exploração em Marte

Em seguida, o oxigênio chega aos espiráculos, responsáveis pela respiração das baratas, através de finos tubos conectados ao corpo do inseto. Além desse mecanismo, implantes elétricos permitem que os cientistas controlem remotamente a direção dos movimentos.
Durante os experimentos, as baratas caminharam por até três horas debaixo d'água, a profundidades de até 50 centímetros, e também atravessaram ambientes preenchidos com dióxido de carbono sem apresentar danos à saúde ou perda significativa de desempenho.
Os pesquisadores explicam que esses insetos oferecem vantagens naturais, como alta resistência, baixo consumo de energia e capacidade de atravessar espaços muito estreitos, características que os tornam mais eficientes do que pequenos robôs em determinadas situações.
A eletrônica implementada apenas orienta o deslocamento, enquanto a força necessária para a locomoção continua a cargo do próprio animal. O projeto representa uma evolução de pesquisas iniciadas há alguns anos. Em 2021, a equipe apresentou as primeiras baratas controladas eletronicamente por meio de pequenas mochilas.
Três anos depois, conseguiu coordenar um grupo de 20 insetos em deslocamentos sincronizados, e parte dessa tecnologia chegou a ser empregada em operações de busca após o terremoto que atingiu Myanmar, em 2025. O próximo objetivo consiste em testar os equipamentos em condições semelhantes às do espaço, com exposição ao vácuo, radiação e temperaturas extremas.
Apesar do potencial para futuras missões em outros planetas, especialistas alertam que o uso de organismos vivos fora da Terra exige cuidados rigorosos para evitar contaminação biológica. A ideia de transformar baratas em auxiliares de resgate, porém, já vem sendo estudada desde 2014, com sensores e microfones capazes de localizar pedidos de socorro sob escombros.