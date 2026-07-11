Galeria ‘Moeraki Boulders’: pedras gigantes que escondem cristais dourados intrigam cientistas em praia da Nova Zelândia Para o povo maori, essas pedras também fazem parte de antigas lendas transmitidas entre gerações. A ciência, porém, explica que elas são concreções minerais formadas há cerca de 60 milhões de anos, quando a região permanecia submersa por um antigo oceano. Por Flipar

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