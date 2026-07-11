Estilo de Vida Redes de descanso: tradição indígena deu origem a um dos maiores símbolos de conforto Criadas por povos indígenas das Américas, surgiram como uma solução prática para dormir suspenso, longe da umidade do solo e de animais. Acredita-se que as redes de descanso tenham surgido na área amazônica do Orinoco, por volta de 2500 a.C.. O primeiro a registrar o seu uso no Brasil foi Pero Vaz de Caminha, em 1500, que descreveu as 'hamaka' (termo original para a rede, feito de cipó e lianas) nas casas dos povos nativos. Por Flipar

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