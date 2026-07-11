Estilo de Vida Roll-on: tecnologia criada nos anos 1950 continua em alta Presente no mercado há mais de sete décadas, o desodorante roll-on atravessou gerações sem perder espaço. Criado nos anos 1950, ele continua sendo uma das opções preferidas por quem busca praticidade e aplicação precisa no dia a dia. Por Flipar

imagem gerada por i.a