Galeria

Durian: fruta asiática tem cheiro de gás tão forte que já disparou alarmes e motivou proibições

Uma fruta chamada Durian tem um cheiro tão pavoroso que já provocou até pouso de emergência na Europa. Um caso conhecido ocorreu no voo TK-1855 da companhia aérea Turkish Airlines, que ia de Istambul, na Turquia, para Barcelona, na Espanha.

Por Flipar
Mx. Granger - WIKI COMMONS

Quando o avião sobrevoava a Bulgária, o alarme disparou, acionado pelos sensores do porão de carga. O comandante foi obrigado a retornar para o aeroporto de origem. Durante a vistoria, os inspetores descobriram que o motivo do alerta foi a carga de Durian.

Arpingstone domínio público

Trata-se de uma fruta tropical que exala um cheiro forte de enxofre quando está madura. Ela pode até oxidar. Por isso, ao ficar madura, a durian libera gases que podem ser detectados por sistemas de proteção

Alexandar Vujadinovic WIKI COMMONS

A durian é típica do sudeste asiático, encontrada principalmente em Brunei, Indonésia e Malásia. A fruta é tão fedorenta que existem placas de 'proibido durian' em alguns locais de cidades da Ásia.

Sakaori (talk) - WIKI COMMONS

Há placas de proibição, por exemplo, em meios de transporte público e hotéis, entre outros locais de uso coletivo.

Reprodução Twitter

Na Austrália, certa vez, uma universidade inteira teve que ser evacuada por causa do cheiro da durian. Profissionais da biblioteca confundiram o odor com um vazamento de gás.

Reprodução redes sociais

Outra vez, na Indonésia, um avião que transportava um carregamento de durians foi temporariamente impedido de decolar devido às reclamações dos passageiros sobre o cheiro.

Kalai wikimedia commons

O cultivo de durians pode ser feito em quintais de residências ou nas matas. A árvore da durian pode atingir 50 metros de altura.

Bernardus T Nadeak wiki commons

É possível encontrar frutas com até 30 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. Curiosamente, é descrita como uma fruta que, a despeito do fedor, é saborosa e suculenta.

Royleeyy - wiki commons

A durian é bastante rica em vitamina C. São 19,7 miligramas – 33% do que um adulto precisa por dia.E também é farta em fibras. Cada 100 gramas da fruta contam com 3,8 gramas, ou seja, 15% das necessidades diárias de um adulto.

Royleeyy WIKI COMMONS

Mas, além do mau cheiro, há outro porém. A durian é calórica: cada 100 gramas da fruta têm 147 calorias. Essa fruta tem gordura: são 5,33 gramas de lipídios – um valor entre o abacate (8,4 g) e o açaí (3,9 g)

The World Through Athene's Eyes from Penang, WIKI COMMONS

Veja Mais