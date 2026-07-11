Galeria Durian: fruta asiática tem cheiro de gás tão forte que já disparou alarmes e motivou proibições Uma fruta chamada Durian tem um cheiro tão pavoroso que já provocou até pouso de emergência na Europa. Um caso conhecido ocorreu no voo TK-1855 da companhia aérea Turkish Airlines, que ia de Istambul, na Turquia, para Barcelona, na Espanha. Por Flipar

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