Vitórias-régias: a surpreendente resistência das gigantes das águas

O evento desafiou mais de 40 instituições de nove países diferentes a testarem a resistência das folhas de suas plantas.Entre os objetos utilizados estavam tijolos, garrafas de gim, bolos de chá e sapos de brinquedo. A competição premiou uma folha de Victoria cruziana do Bok Tower Gardens, na Flórida, que suportou 83 kg antes de afundar.