Estilo de Vida Escribas do Egito Antigo já usavam ‘corretivo’ em papiros há mais de 3 mil anos A escrita era fundamental no Antigo Egito, e os escribas tinham a missão de registrar informações essenciais para a administração, a religião e a preservação do conhecimento. Um estudo recente revelou que esses profissionais também corrigiam erros durante a produção dos manuscritos. A descoberta mostra que técnicas rudimentares de correção já eram utilizadas há cerca de 3.300 anos. Por Flipar

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