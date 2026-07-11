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Escribas do Egito Antigo já usavam ‘corretivo’ em papiros há mais de 3 mil anos

A escrita era fundamental no Antigo Egito, e os escribas tinham a missão de registrar informações essenciais para a administração, a religião e a preservação do conhecimento. Um estudo recente revelou que esses profissionais também corrigiam erros durante a produção dos manuscritos. A descoberta mostra que técnicas rudimentares de correção já eram utilizadas há cerca de 3.300 anos.

Por Flipar
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A investigação revelou que esses profissionais utilizavam uma mistura mineral para sobrepor falhas em papiros, permitindo que o material fosse reaproveitado em vez de inutilizado.

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A técnica consistia na aplicação de uma tinta branca, formulada com calcita e huntita, que servia de base para novas inscrições ou ajustes em desenhos, funcionando de forma muito parecida com o corretivo que é utilizado hoje.

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Esse procedimento foi observado em um exemplar do 'Livro dos Mortos', onde um escriba modificou deliberadamente a silhueta de uma figura religiosa para deixá-la mais 'perfeita'.

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Tal descoberta é significativa pois humaniza os antigos profissionais da escrita, demonstrando que, apesar do rigor histórico da época, o erro e a revisão eram partes naturais e aceitas do processo criativo e documental.

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Além da eficiência econômica, já que o papiro era um recurso valioso, o achado evidencia o profundo conhecimento químico dos egípcios sobre os pigmentos naturais da região. Segundo os especialistas, ao integrar o pigmento branco à superfície das obras, eles garantiam uma estética final impecável mesmo após alterações estruturais no texto ou na arte.

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A descoberta reforça a ideia de que hábitos aparentemente modernos, como corrigir e reescrever textos, já estavam presentes há milênios, revelando o alto nível de organização e conhecimento da cultura egípcia antiga.

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No Antigo Egito, o domínio da escrita estava profundamente ligado à organização política, religiosa e cultural da sociedade. Por conta disso, os escribas figuras altamente respeitadas.

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O papiro era produzido a partir de uma planta abundante às margens do Rio Nilo e se tornou o principal suporte para registrar leis, contratos, textos sagrados e relatos administrativos.

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Escrever naquela época não era apenas um ofício administrativo, mas um ato sagrado, visto que a palavra 'hieróglifo' era o equivalente grego do termo egípcio 'palavras dos deuses'.

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A figura do escriba ocupava um estrato social privilegiado, sendo o elo entre a vontade do faraó e a execução prática das leis e rituais. Dominar essa técnica exigia anos de estudo rigoroso e um conhecimento profundo sobre a manipulação de tintas e pincéis.

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