Nhá-benta conquista gerações com sabor e textura marcantes

O doce reúne poucas camadas, mas muito sabor. A receita mais tradicional combina uma base de biscoito ou wafer, uma generosa camada de marshmallow e cobertura de chocolate. A mistura de texturas crocantes e macias é uma das marcas registradas da nhá-benta, que pode ser também em formatos diferentes do tradicional.
O marshmallow é o grande protagonista. O recheio ganha sua consistência leve graças ao ar incorporado durante o preparo. Esse processo resulta em uma textura aerada, macia e delicada, que contrasta com a casquinha firme de chocolate.
A cobertura pode variar bastante. Embora o chocolate ao leite seja o mais conhecido, também existem versões feitas com chocolate meio amargo, branco ou combinações entre eles. A escolha influencia diretamente o sabor e o equilíbrio da sobremesa.
Confeitarias criaram novas combinações. Além da versão tradicional, muitas receitas artesanais recebem recheios ou aromas de pistache, coco, café, maracujá, frutas vermelhas, doce de leite e castanhas. Isso tornou a nhá-benta ainda mais versátil.
Também pode ser preparada em casa. Receitas caseiras utilizam ingredientes relativamente simples para produzir o marshmallow, que depois é coberto com chocolate. Com criatividade, é possível adaptar sabores e formatos para diferentes ocasiões.
O calor exige alguns cuidados. Como reúne chocolate e marshmallow, a nhá-benta pode perder parte da textura quando exposta a temperaturas elevadas. Armazená-la em local fresco ajuda a preservar sua consistência e aparência.
O doce continua conquistando gerações. Mesmo após décadas de sucesso, a nhá-benta permanece entre os doces mais tradicionais das confeitarias brasileiras. Sua combinação de simplicidade, sabor e textura faz com que continue agradando crianças e adultos.