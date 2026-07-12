Canistel: a rara fruta-ovo que surpreende pela aparência e pelo sabor

Quando amadurece, o canistel apresenta uma polpa de cor amarelo-vivo ou alaranjada, muito semelhante à gema de ovo cozida. Essa característica visual inspirou um de seus nomes mais conhecidos: fruta-ovo
Muitas pessoas descrevem o sabor como semelhante ao doce de leite, ao caramelo ou à batata-doce. Apesar das comparações, trata-se de uma fruta com sabor próprio e bastante característico.
A textura é diferente da maioria das frutas. Ao contrário das suculentas, o canistel possui uma polpa densa, cremosa e levemente farinácea. Quando bem maduro, pode ser consumido com colher.
A espécie surgiu naturalmente no sul do México e em países da América Central. Atualmente também é cultivada em regiões tropicais da Ásia, do Caribe e das Américas.
A intensa coloração amarela da polpa indica a presença de betacaroteno, pigmento vegetal que o organismo pode converter em vitamina A. Além do consumo ao natural, o canistel é usado em vitaminas, sorvetes, mousses, bolos, cremes e outras sobremesas, aproveitando sua consistência cremosa.
O canistel integra a família botânica Sapotaceae, a mesma do abiu e do sapoti. Apesar do parentesco, as três frutas apresentam aparência, textura e sabor bastante diferentes.
Embora possa ser cultivado em clima tropical, o canistel ainda é pouco difundido comercialmente no Brasil. Por isso, dificilmente é encontrado em hortifrutis ou supermercados.