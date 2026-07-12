Galeria Canistel: a rara fruta-ovo que surpreende pela aparência e pelo sabor Pouco conhecido no Brasil, o canistel chama atenção pela polpa amarelo-intensa, textura cremosa e sabor adocicado. Originário da América Central, ele recebeu apelidos como 'fruta-ovo' por lembrar uma gema cozida quando é cortado. Conheça algumas curiosidades sobre essa fruta tropical. Por Flipar

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