Estilo de Vida Pomerânia: casa iinvertida atrai curiosos em vilarejo da Polônia Uma vila turística na região de Pomerânia, na Polônia, tornou-se famosa por sua arquitetura inusitada.Trata-se de Szymbark, um simpático vilarejo que possui apenas 541 habitantes e que funciona como um centro cultural e histórico. Por Flipar

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