Pavor no ar: janela se rompe durante voo da Ryanair e passageiro fica com metade do corpo para fora

Com isso, o homem, que ocupava o assento ao lado da janela, teria sido puxado para fora pela cabeça e pelos ombros. De acordo com o jornal alemão Bild, a esposa da vítima conseguiu segurá-lo pelos pés até que outros passageiros ajudassem a trazê-lo de volta para dentro da aeronave.
Imagens gravadas após o incidente — e que viralizaram nas redes sociais — mostram passageiros usando máscaras de oxigênio, enquanto outros vídeos registram a janela danificada e as máscaras de emergência acionadas no interior do avião.
Os pilotos seguem protocolos internacionais que determinam uma descida rápida e controlada até um nível em que o ar possa ser respirado com segurança. Além disso, o uso correto do cinto de segurança durante todo o voo reduz o risco de ferimentos em situações inesperadas.
No caso dos aviões comerciais, eles são projetados para continuar voando e realizar um pouso seguro mesmo após determinados tipos de falhas, desde que sejam seguidos os procedimentos de emergência previstos para cada situação.