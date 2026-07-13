Galeria Pavor no ar: janela se rompe durante voo da Ryanair e passageiro fica com metade do corpo para fora Um momento de pânico tomou conta de um voo da Ryanair na Grécia quando um passageiro foi parcialmente sugado para fora do avião após uma janela se romper. O incidente ocorreu no dia 10 de julho, poucos minutos depois da decolagem, quando a aeronave seguia de Tessalônica para Memmingen, na Alemanha. Por Flipar

Wolfgang Weiser/Unsplash