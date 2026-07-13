Galeria

Pavor no ar: janela se rompe durante voo da Ryanair e passageiro fica com metade do corpo para fora

Um momento de pânico tomou conta de um voo da Ryanair na Grécia quando um passageiro foi parcialmente sugado para fora do avião após uma janela se romper. O incidente ocorreu no dia 10 de julho, poucos minutos depois da decolagem, quando a aeronave seguia de Tessalônica para Memmingen, na Alemanha.

Por Flipar
Wolfgang Weiser/Unsplash

Com isso, o homem, que ocupava o assento ao lado da janela, teria sido puxado para fora pela cabeça e pelos ombros. De acordo com o jornal alemão Bild, a esposa da vítima conseguiu segurá-lo pelos pés até que outros passageiros ajudassem a trazê-lo de volta para dentro da aeronave.

Reprodução/Rthess

Imagens gravadas após o incidente — e que viralizaram nas redes sociais — mostram passageiros usando máscaras de oxigênio, enquanto outros vídeos registram a janela danificada e as máscaras de emergência acionadas no interior do avião.

Reprodução/Rthess

Os pilotos seguem protocolos internacionais que determinam uma descida rápida e controlada até um nível em que o ar possa ser respirado com segurança. Além disso, o uso correto do cinto de segurança durante todo o voo reduz o risco de ferimentos em situações inesperadas.

Reprodução/Freepik

No caso dos aviões comerciais, eles são projetados para continuar voando e realizar um pouso seguro mesmo após determinados tipos de falhas, desde que sejam seguidos os procedimentos de emergência previstos para cada situação.

Pexels/fotoinformator pl

Veja Mais