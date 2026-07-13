Galeria Como surgiu o Cobogó, um dos símbolos da arquitetura brasileira O cobogó é um elemento ímpar da arquitetura brasileira. Com um século de história, é símbolo de uma adaptação criativa às condições climáticas e culturais do país. Com sua estrutura vazada, que permite a entrada de luz e ventilação natural, ele surgiu como solução funcional e estética. Por Flipar

Reprodução do Flickr Adriano Ferreira