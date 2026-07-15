Rihanna aparece e faz apresentação de surpresa em show de Jay-Z

O show fazia parte de uma série de três apresentações realizadas por Jay-Z para celebrar os 30 anos do álbum 'Reasonable Doubt' e os 25 anos de 'The Blueprint'. Ao longo das três noites, o rapper reuniu outros convidados de peso, entre eles Beyoncé, Usher, Pharrell Williams, Jermaine Dupri e Swizz Beatz. Blue Ivy Carter, filha de Jay-Z e Beyoncé, também participou de uma das apresentações ao tocar piano durante a música 'Feelin' It'.
Durante sua participação no show, Rihanna comentou, em tom descontraído, sobre o tempo afastada das apresentações ao vivo: 'Vocês sabem que estou meio enferrujada, né? Faz tempo que não subo ao palco'. Apesar do longo tempo sem uma turnê própria, Rihanna fez algumas apresentações pontuais nos últimos anos.
Uma delas foi a apresentação show do intervalo do Super Bowl LVII, a final do futebol americano, em 2023, quando revelou estar grávida do segundo filho. Rihanna tem três filhos com ASAP Rocky: RZA, nascido em 2022, Riot, nascido em 2023, e Rocki Irish, nascida em setembro de 2025.
Rihanna e Jay-Z têm uma parceria profissional que remonta ao início da carreira da cantora, quando o rapper teve papel relevante em sua chegada à indústria. Os dois artistas colaboraram em diversas ocasiões ao longo de quase duas décadas. 'Umbrella', lançada em 2007, é uma das parcerias mais conhecidas entre eles.
Nascida em Saint Michael, em Barbados, Rihanna iniciou a carreira musical em 2005, aos 17 anos, com o single 'Pon de Replay'. Ao longo dos anos seguintes, a cantora emplacou, uma sequência de sucessos como “Umbrella”, “Love The Way You Lie”, “Don’t Stop the Music”, “Only Girl”, “Take a Bow”, “We Found Love”, que a tornaram uma das artistas mais bem-sucedidas de sua geração. Seu último álbum de estúdio, 'Anti', foi lançado em 2016.
Depois de se afastar dos palcos, Rihanna expandiu seus negócios para o setor de beleza e moda. Em 2017, fundou, em parceria com o grupo francês LVMH, a marca de cosméticos Fenty Beauty, reconhecida por oferecer uma grande variedade de tons de base voltada à inclusão de diferentes tons de pele.
Em 2021, a cantora entrou na lista de bilionários da Forbes, com fortuna estimada na época em 1,7 bilhão de dólares, resultado sobretudo do sucesso da Fenty Beauty. Com isso, ela foi a musicista mulher mais rica do mundo por alguns anos até ser ultrapassada pelaTaylor Swift.