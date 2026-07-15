Rihanna aparece e faz apresentação de surpresa em show de Jay-Z

O show fazia parte de uma série de três apresentações realizadas por Jay-Z para celebrar os 30 anos do álbum 'Reasonable Doubt' e os 25 anos de 'The Blueprint'. Ao longo das três noites, o rapper reuniu outros convidados de peso, entre eles Beyoncé, Usher, Pharrell Williams, Jermaine Dupri e Swizz Beatz. Blue Ivy Carter, filha de Jay-Z e Beyoncé, também participou de uma das apresentações ao tocar piano durante a música 'Feelin' It'.