Celebridades e TV Fernanda Montenegro denuncia golpe com sua imagem para vender falso remédio contra Alzheimer A atriz Fernanda Montenegro, de 96 anos, fez um alerta ao público após identificar um golpe que utiliza indevidamente sua imagem e sua voz para divulgar, na internet, um suposto medicamento voltado ao público idoso. Em mensagem nas suas redes sociais, a artista declarou que nunca autorizou a utilização de seu nome em qualquer campanha publicitária relacionada ao produto. 'Quero denunciar aqui o uso do meu nome, da minha pessoa, na propaganda de um remédio para idosos. Remédio esse que cura até A Por Flipar

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