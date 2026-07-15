Galeria Devagar, quase parando: Trem vira atração turística por ser lento demais Existe um lugar no mundo onde o trem não é sinônimo de velocidade. Pelo contrário. Ele chama atenção pela lentidão. E, curiosamente, isso acabou tendo um lado positivo, pois virou curiosidade que atrai turistas. Por Flipar

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