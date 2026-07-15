Devagar, quase parando: Trem vira atração turística por ser lento demais

A índia possui uma ferrovia que tem uma das viagens mais lentas do mundo: Montanhas Nilgiri. O trem sai de Mettupalayam, a 326 metros em relação ao nível do mar, e viaja até Udhagamandalam, a 2.203 metros.
A viagem foi declarada em 2005 pela Unesco como patrimônio da humanidade, reconhecendo sua importância histórica e arquitetônica, bem como seu impacto nas comunidades locais e no desenvolvimento da região.
Com 46 km de distância, o trajeto dura cinco horas de trem, já de carro poderia levar cerca de 30 minutos.Toda essa lentidão da viagem tem uma recompensa: as paisagens que os passageiros irão se deslumbrar ao longo do trajeto.
A viagem também provoca nostalgia aos amantes de ferrovia: som de apito, a locomotiva a vapor e outros ingredientes dão um charme a mais em tudo que envolve a Ferrovia da Montanha Nilgiri.
No caminho entre os dois pontos indianos é possível ver 16 túneis, 250 pontes e 208 curvas. A ferrovia percorre um trajeto extremamente cênico, passando por densas florestas, plantações de chá, curvas acentuadas e pontes incríveis. A viagem oferece vistas espetaculares da paisagem montanhosa e é uma atração turística popular.
Sua engenharia única é notável. A viagem utiliza locomotivas a vapor antigas que são uma atração por si só.
A Ferrovia da Montanha Nilgiri tem 46 km de comprimento e foi proposta pela primeira vez em 1854, mas devido à dificuldade da localização montanhosa, a obra só começou em 1891 e foi concluída em 1908.
Devido à topografia acidentada e ao clima úmido da região, a manutenção da Ferrovia da Montanha Nilgiri é um desafio constante.
Além dela, outras duas ferrovias chamam a atenção na Índia por conta do trajeto montanhoso: a Ferrovia de Darjeeling Himalaia e a Ferrovia Kalka Shimla.