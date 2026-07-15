Estilo de Vida Gelo seco: descubra por que ele é tão diferente do gelo comum Embora seja chamado de gelo, o gelo seco é bastante diferente daquele feito de água. Produzido a partir de dióxido de carbono (CO?) sólido, ele é amplamente utilizado na conservação de produtos, em efeitos especiais e em diversas aplicações industriais. Conheça algumas curiosidades e entenda por que seu manuseio exige atenção. Por Flipar

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