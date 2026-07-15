Gelo seco: descubra por que ele é tão diferente do gelo comum

O gelo seco não é feito de água Ao contrário do gelo comum, o gelo seco é formado por dióxido de carbono (CO?) em estado sólido. Por isso, apresenta propriedades físicas completamente diferentes e não deixa água quando desaparece.
Ele não derrete: transforma-se diretamente em gás Em temperatura ambiente, o gelo seco passa do estado sólido para o gasoso sem virar líquido. Esse processo é chamado de sublimação e ocorre naturalmente durante seu uso.
A fumaça branca não é o gás carbônico O CO? liberado pelo gelo seco é invisível. A névoa branca que aparece é formada por minúsculas gotículas de água condensadas devido ao intenso resfriamento do ar ao redor.
É muito mais frio que o gelo comum Enquanto o gelo de água permanece próximo de 0 °C, o gelo seco atinge cerca de -78,5 °C. O contato direto com a pele pode provocar queimaduras causadas pelo frio intenso.
Ajuda a conservar produtos sensíveis O gelo seco é utilizado no transporte de alimentos congelados, medicamentos, vacinas, amostras biológicas e outros produtos que precisam permanecer em baixas temperaturas durante o trajeto.
Também cria efeitos especiais impressionantes Shows, peças de teatro, filmes e festas utilizam gelo seco para produzir a famosa névoa rasteira. Como o ar frio é mais denso, ela tende a permanecer próxima ao chão por algum tempo.
Exige alguns cuidados durante o uso O gelo seco deve ser manuseado com luvas térmicas e armazenado em recipientes que permitam a saída do gás. Além disso, seu uso deve ocorrer em locais bem ventilados para evitar o acúmulo de dióxido de carbono no ambiente.