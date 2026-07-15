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Gelo seco: descubra por que ele é tão diferente do gelo comum

Embora seja chamado de gelo, o gelo seco é bastante diferente daquele feito de água. Produzido a partir de dióxido de carbono (CO?) sólido, ele é amplamente utilizado na conservação de produtos, em efeitos especiais e em diversas aplicações industriais. Conheça algumas curiosidades e entenda por que seu manuseio exige atenção.

Por Flipar
Sumit Surai wikimedia commons

O gelo seco não é feito de água Ao contrário do gelo comum, o gelo seco é formado por dióxido de carbono (CO?) em estado sólido. Por isso, apresenta propriedades físicas completamente diferentes e não deixa água quando desaparece.

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Ele não derrete: transforma-se diretamente em gás Em temperatura ambiente, o gelo seco passa do estado sólido para o gasoso sem virar líquido. Esse processo é chamado de sublimação e ocorre naturalmente durante seu uso.

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A fumaça branca não é o gás carbônico O CO? liberado pelo gelo seco é invisível. A névoa branca que aparece é formada por minúsculas gotículas de água condensadas devido ao intenso resfriamento do ar ao redor.

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É muito mais frio que o gelo comum Enquanto o gelo de água permanece próximo de 0 °C, o gelo seco atinge cerca de -78,5 °C. O contato direto com a pele pode provocar queimaduras causadas pelo frio intenso.

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Ajuda a conservar produtos sensíveis O gelo seco é utilizado no transporte de alimentos congelados, medicamentos, vacinas, amostras biológicas e outros produtos que precisam permanecer em baixas temperaturas durante o trajeto.

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Também cria efeitos especiais impressionantes Shows, peças de teatro, filmes e festas utilizam gelo seco para produzir a famosa névoa rasteira. Como o ar frio é mais denso, ela tende a permanecer próxima ao chão por algum tempo.

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Exige alguns cuidados durante o uso O gelo seco deve ser manuseado com luvas térmicas e armazenado em recipientes que permitam a saída do gás. Além disso, seu uso deve ocorrer em locais bem ventilados para evitar o acúmulo de dióxido de carbono no ambiente.

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