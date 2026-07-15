Galeria

Londres recebe réplica monumental do Cavalo de Troia em ação para o filme ‘A Odisseia’

O Cavalo de Troia representa um dos momentos mais célebres e lembrados da história militar e da mitologia grega, concebido para encerrar a tão falada Guerra de Troia, conflito entre gregos e troianos que teria durado cerca de dez anos.

Por Flipar
Pexels/Efrem C.

Segundo a tradição, os gregos não conseguiam conquistar a cidade por causa de suas imensas muralhas. Então, o guerreiro Odisseu elaborou um plano para vencer o impasse, fazendo com que soldados construíssem um enorme cavalo de madeira e escondessem em seu interior um grupo de guerreiros de elite altamente armados.

Cavalo de Troia – Imagem gerada por iA

Embora muitos historiadores discutam a existência real do Cavalo de Troia, o episódio permanece como um dos maiores símbolos da literatura clássica. A expressão 'presente de grego' surgiu dessa narrativa e descreve um presente que traz consequências negativas para quem o recebe.

Mert Kahveci/Unsplash

Nos dias atuais, o termo 'cavalo de Troia' também identifica programas maliciosos de computador que se disfarçam de arquivos confiáveis para invadir sistemas e roubar informações. Dessa forma, a antiga lenda continua presente na cultura, na linguagem e até na tecnologia.

Fardad sepandar/Unsplash

Veja Mais