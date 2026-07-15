Galeria Londres recebe réplica monumental do Cavalo de Troia em ação para o filme ‘A Odisseia’ O Cavalo de Troia representa um dos momentos mais célebres e lembrados da história militar e da mitologia grega, concebido para encerrar a tão falada Guerra de Troia, conflito entre gregos e troianos que teria durado cerca de dez anos. Por Flipar

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