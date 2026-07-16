Galeria Britney Spears desabafa sobre tutela e afirma que ainda tenta recuperar o tempo perdido Britney Spears aproveitou as redes sociais para desabafar sobre o período em que viveu sob tutela judicial comandada pelo pai, Jamie Spears e sobre a sua nova fase. Em uma das publicações, que foi apagada logo depois de ser postada, a cantora relembrou os traumas causados pelos anos que passou sob o controle do pai. Por Flipar

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