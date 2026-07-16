Britney Spears desabafa sobre tutela e afirma que ainda tenta recuperar o tempo perdido

Ela também direcionou críticas e culpou à mãe, Lynne Spears, por tudo o que passou durante esse período. Para Britney, sua mãe deveria ter a protegido e enfrentado Jamie Spears. A artista também afirmou não conseguir perdoar o que considera a destruição de parte de sua identidade durante a tutela.
Britney também contou que enquanto amigos do grupo de Alcoólicos Anônimos viajavam dez vezes por mês, ela tinha direito a apenas uma viagem anual a Maui com os dois filhos, Sean Preston e Jayden James. Atualmente, a cantora vive de forma independente há cinco anos, mas reconheceu que o processo de reconstrução da própria rotina ainda é desafiador.
Junto do texto, Britney publicou uma foto em que aparece com parte do corpo para fora do teto solar de um carro em movimento e revelou que a imagem representa a tentativa de recuperar o tempo que acredita ter perdido durante esse tempo. Na mesma publicação, compartilhou a imagem de uma criança em posição fetal, para descrever como se sentia naquele período.
A tutela judicial de Britney Spears foi estabelecida em 2008, após episódios relacionados à saúde mental e à vida pessoal da cantora. O regime deu ao pai, Jamie Spears, o controle sobre decisões financeiras e pessoais da filha, e foi encerrado em novembro de 2021, após a mobilização do movimento #FreeBritney.
Em março de 2026, a cantora se envolveu em uma nova polêmica ao ser presa pela Patrulha Rodoviária da Califórnia, sob suspeita de dirigir embriagada no condado de Ventura, após um motorista relatar ao 911 que ela trafegava em alta velocidade e fazia manobras irregulares na rodovia 101.
Em maio, ela se declarou culpada e foi sentenciada a 12 meses de liberdade condicional, com multas e participação em programa educativo sobre direção sob efeito de álcool, após ter se internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação em abril, onde ficou por um breve período.
Britney Spears é considerada uma das maiores estrelas do pop mundial desde o final da década de 1990. Ficou conhecida com o álbum '...Baby One More Time' e o single homônimo, seguidos por sucessos como 'Oops!... I Did It Again', 'Toxic', 'Womanizer' e 'Circus'.