Eleições 2026: entenda como funciona a Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados é formada por 513 parlamentares, eleitos para mandato de quatro anos por meio do sistema proporcional. Cada estado e o Distrito Federal possuem uma quantidade de cadeiras definida de acordo com a população, respeitando o mínimo de oito e o máximo de 70 deputados, segundo determina a Constituição Federal. O eleitor vota em um candidato ou na legenda de um partido, e a distribuição das vagas considera o desempenho das siglas nas eleições.
A principal função da Câmara é discutir, alterar e votar projetos de lei que tratam dos mais diversos temas de interesse nacional, como saúde, educação, segurança, economia e direitos dos cidadãos. Além de analisar propostas apresentadas por deputados, a Casa também aprecia projetos enviados pelo Executivo e pelo Judiciário, além de propostas de emenda à Constituição, que tem regras especiais para aprovação.
Outro papel essencial da Câmara dos Deputados é fiscalizar os atos do governo federal. Os parlamentares podem solicitar informações a ministros, acompanhar a aplicação dos recursos públicos, participar de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e exercer o controle externo da administração pública com o auxílio do Tribunal de Contas da União (foto). Também participam da análise do Orçamento da União e apresentam emendas para destinar recursos a estados e municípios.
Grande parte do trabalho legislativo acontece nas comissões temáticas, grupos especializados que analisam propostas antes de elas chegarem ao Plenário da Cãmara dos Deputados. Entre as mais importantes está a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), responsável por avaliar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos de lei que tramitam no legislativo.
Nesses colegiados, deputados promovem debates, realizam audiências públicas com especialistas e representantes da sociedade e podem aprovar determinadas matérias em caráter conclusivo. Já o Plenário reúne os 513 deputados para deliberar sobre os temas de maior relevância nacional.
Além das votações, a Câmara possui uma estrutura administrativa formada pela Mesa Diretora, presidência, lideranças partidárias e diversos órgãos responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos. O presidente da Casa, que tem mandato de dois anos, organiza a pauta de votações, dirige as sessões e representa institucionalmente a Câmara. Ele também é o terceiro na linha sucessória da Presidência da República.
Dessa forma, a eleição dos deputados federais define não apenas quem representará a população em Brasília, mas também quem participará diretamente das decisões que moldam as leis e as políticas públicas do país nos quatro anos seguintes.