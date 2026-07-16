‘Bolsas de sereia’: cápsulas misteriosas encontradas em praias na verdade escondem filhotes de tubarão

Em muitas espécies, as extremidades apresentam fios ou ganchos que prendem o ovo em algas, corais, esponjas ou rochas, o que evita que ele seja levado pela força das ondas. Dentro da cápsula, o embrião se alimenta de uma reserva de nutrientes presente no saco vitelino até alcançar um estágio adequado para nascer.
O tempo de incubação varia conforme a espécie e a temperatura da água, podendo durar vários meses. Quando o desenvolvimento termina, o filhote rompe a cápsula e deixa o abrigo completamente formado, pronto para viver de forma independente.
O apelido surgiu apenas pela aparência incomum e pelo mistério que despertavam antes de sua verdadeira origem ser conhecida. Hoje, elas representam um importante símbolo da diversidade da vida marinha e revelam uma estratégia reprodutiva que protege os embriões até o momento ideal para o nascimento.