Quem foi Homero, autor de “A Odisseia” que inspirou o novo filme de Christopher Nolan

O filme é uma adaptação do poema grego 'A Odisseia', atribuído a Homero, considerado o maior poeta épico da Antiguidade grega e fundador da literatura ocidental. Ao lado de 'Ilíada', a obra integra os dois poemas mais antigos da literatura grega, mas pouco se sabe sobre a vida do poeta, e boa parte das informações disponíveis sobre ele vem de tradições posteriores à época em que teria vivido.