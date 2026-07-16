Quem foi Homero, autor de “A Odisseia” que inspirou o novo filme de Christopher Nolan

O orçamento estimado da produção é de 250 milhões de dólares, um dos mais altos da carreira do diretor. Além disso, 'A Odisseia' é o primeiro longa da história filmado inteiramente com câmeras IMAX de película de 70 milímetros. Para viabilizar as filmagens, foi desenvolvida uma nova câmera IMAX, mais silenciosa e leve, batizada de 'Keighley'.
A produção acompanha Odisseu, rei de Ítaca, em sua longa e perigosa jornada de volta para casa após a Guerra de Troia. Ao longo do trajeto, o herói enfrenta figuras mitológicas como o ciclope Polifemo e as sereias. Enquanto isso, sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco precisam lidar com os pretendentes da mãe.
O filme é uma adaptação do poema grego 'A Odisseia', atribuído a Homero, considerado o maior poeta épico da Antiguidade grega e fundador da literatura ocidental. Ao lado de 'Ilíada', a obra integra os dois poemas mais antigos da literatura grega, mas pouco se sabe sobre a vida do poeta, e boa parte das informações disponíveis sobre ele vem de tradições posteriores à época em que teria vivido.
Historiadores calculam que Homero tenha vivido entre os séculos 8 e 7 antes de Cristo, sem consenso sobre a data exata nem sobre o local de nascimento. Cidades como Esmirna, Atenas e Rodas, além da ilha de Quios, disputam como lugar de origem do poeta, e nenhuma dessas versões possui comprovação histórica definitiva.
Outros historiadores debatem, inclusive, se Homero realmente existiu, e consequentemente, sobre a real autoria de 'Ilíada' e 'A Odisseia'. Parte desses estudiosos defende que os poemas foram compostos por um único autor, enquanto outra corrente defende que se trata de compilações de relatos orais reunidos ao longo de gerações antes de serem registrados por escrito.
'Ilíada' narra episódios da Guerra de Troia e os embates entre gregos e troianos, enquanto 'A Odisseia' descreve o retorno de Odisseu à ilha de Ítaca após o fim do conflito. As duas obras têm como pano de fundo o mesmo evento histórico-mítico e apresentam estilo e estrutura semelhantes, embora tratem de momentos distintos da tradição sobre a guerra.