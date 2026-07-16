Levantamento revela que emoji de “rosto distorcido” é o favorito entre novos ícones

O ícone ficou à frente de outros novos emojis como o da baleia-orca e da nuvem de briga. Apesar do sucesso, a 'cara distorcida' ainda está distante dos campeões históricos, como o coração vermelho, que já foi usado 8 milhões de vezes, e o rosto com lágrimas de alegria, com mais de 3,8 milhões de reproduções.
O objetivo consistia em tornar as conversas mais rápidas e expressivas, sobretudo em telas com espaço limitado. O sucesso da novidade fez outras empresas japonesas desenvolverem coleções próprias, embora sem um padrão comum. Essa falta de compatibilidade causava problemas, pois um mesmo símbolo podia aparecer de maneiras diferentes em cada aparelho.
Além da função decorativa, os emojis passaram a transmitir sentimentos, ironias e até mensagens complexas sem necessidade de muitas palavras. Alguns símbolos adquiriram significados diferentes daqueles imaginados por seus criadores, influenciados pela cultura da internet e pelas redes sociais.
Todos os anos, novos emojis entram na lista oficial após avaliação do Consórcio Unicode, que analisa propostas enviadas por organizações e pelo público. Hoje, esses pequenos ícones fazem parte da comunicação cotidiana em praticamente todo o mundo e representam uma linguagem visual reconhecida por pessoas de diferentes idiomas e culturas.