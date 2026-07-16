Levantamento revela que emoji de “rosto distorcido” é o favorito entre novos ícones

O ícone ficou à frente de outros novos emojis como o da baleia-orca e da nuvem de briga. Apesar do sucesso, a 'cara distorcida' ainda está distante dos campeões históricos, como o coração vermelho, que já foi usado 8 milhões de vezes, e o rosto com lágrimas de alegria, com mais de 3,8 milhões de reproduções.