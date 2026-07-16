Animais Intoxicação por cannabis exige resgate de labradora na montanha mais alta do Reino Unido A Ben Nevis é a montanha mais alta do Reino Unido, com 1.345 metros de altitude, e fica nas Terras Altas da Escócia, perto da cidade de Fort William. O local atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos, entre caminhantes experientes e turistas que desejam conhecer uma das paisagens mais famosas do país. Por Flipar

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