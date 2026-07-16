Extratos culinários transformam o sabor de bolos, sobremesas e outras receitas

O extrato de baunilha é o mais conhecido e um dos mais versáteis. Pode ser usado em bolos, biscoitos, tortas, pudins, sorvetes, chantili, cremes e até em algumas bebidas quentes. Seu aroma complexo costuma proporcionar um resultado mais sofisticado do que o das essências artificiais.
Outro bastante utilizado é o extrato de amêndoa, que apresenta aroma intenso e levemente adocicado. Ele combina especialmente com bolos, biscoitos amanteigados, panetones, massas de tortas, recheios e doces à base de frutas. Como é muito concentrado, poucas gotas costumam ser suficientes.
Extratos de limão e de laranja são excelentes para realçar preparações cítricas. Eles acrescentam o perfume característico das cascas dessas frutas a bolos, muffins, cheesecakes, glacês, biscoitos e sobremesas, sem aumentar significativamente a quantidade de líquido da receita.
Também existem extratos de hortelã, café, coco, rum, avelã e outras plantas aromáticas. Cada um oferece características próprias e pode ser utilizado para criar diferentes perfis de sabor em chocolates, sorvetes, bebidas, cremes, mousses e diversas receitas de confeitaria.
Quando utilizados corretamente, os extratos alimentícios são considerados seguros para consumo. Como são bastante concentrados, normalmente bastam algumas gotas ou uma pequena colher de chá para aromatizar uma receita inteira, evitando desperdício e excesso de sabor.
É importante observar que a maioria dos extratos naturais contém álcool, utilizado no processo de extração dos aromas. Nas quantidades normalmente empregadas na culinária, isso não representa problema para a maioria das pessoas, e parte do álcool evapora durante o preparo de receitas assadas.
Na hora da compra, vale verificar se o produto é realmente um extrato alimentício e não apenas uma essência ou aromatizante. Também é recomendável seguir a dosagem indicada pelo fabricante, manter o frasco bem fechado, armazená-lo em local fresco e protegido da luz e observar possíveis restrições em caso de alergia ao ingrediente de origem.