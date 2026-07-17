“Missão: Impossível” completa 30 anos. Saiba por onde anda o elenco

O filme também ficou marcado pela trilha sonora. O tema principal de 'Missão: Impossível', originalmente composto por Lalo Schifrin para a série de televisão de 1966, ganhou uma versão remixada para o longa com participação de Adam Clayton e Larry Mullen Jr., integrantes da banda U2. A música se tornou um dos temas mais icônicos da história do cinema e da televisão.
Ao longo dessas três décadas, a franquia somou mais sete filmes, totalizando oito produções dirigidas por nomes como Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird e Christopher McQuarrie. A série arrecadou mais de 4,3 bilhões de dólares em bilheteria mundial, o que a coloca entre as franquias de maior arrecadação da história do cinema.
Para relembrar a data, a CNN Brasil foi descobrir por onde andam os atores daquele primeiro filme. Tom Cruise se consolidou como um dos maiores astros de Hollywood. O ator, inclusive, estrelou todas as sequências da franquia, que encerrou em 2025 com 'Missão: Impossível – O Acerto Final'. Nesse meio tempo, também estrelou 'Top Gun: Maverick' e recebeu um Oscar Honorário por sua contribuição ao cinema.
Ving Rhames, de 67 anos, interpretou Luther na franquia 'Missão: Impossível' e reprisou o papel em diversos outros, sua última aparição foi em 'Missão: Impossível – O Acerto Final', lançado em 2025. Em abril de 2026, ele passou mal e desmaiou em um restaurante, mas se recuperou rapidamente.
Emmanuelle Béart ganhou notoriedade na década de 1990 com produções como 'A Bela Intrigante', 'Um Coração no Inverno' e o próprio 'Missão: Impossível'. Nos últimos anos, a atriz tem conciliado a atuação com trabalhos por trás das câmeras, como co-diretora e produtora.
Jon Voight construiu carreira com filmes como 'Perdidos na Noite', 'Anaconda' e 'O Ministério dos Escavadores'. O ator foi vencedor do Oscar de melhor ator em 1979 e atualmente se mantém a par da indústria. Ele também é conhecido pelo conservadorismo político e pelo relacionamento distante com a filha, a atriz Angelina Jolie.
Jean Reno, ator francês, marcou presença em filmes como 'O Profissional', 'Imensidão Azul' e 'Rios Vermelhos'. Ele vive longe dos holofotes. Mesmo circulando por grandes cidades, Jean Reno passa parte do tempo em Les Baux-de-Provence, vilarejo com pouco mais de 260 habitantes localizado no coração dos Alpilles.