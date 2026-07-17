Filmes e Séries “Missão: Impossível” completa 30 anos. Saiba por onde anda o elenco O filme 'Missão: Impossível' estreou no Brasil no dia 12 de julho de 1996 e, com isso, completou 30 anos em 2026. Estrelado por Tom Cruise no papel de Ethan Hunt, o longa foi um dos maiores sucessos cinematográficos da década de 1990, ficou marcado por cenas memoráveis interpretadas por Tom Cruise e se tornou uma das franquias de ação mais famosas do cinema. Por Flipar

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