Eleições 2026: entenda como funciona o Senado Federal e quais são suas atribuições

O Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal no Congresso Nacional. Cada unidade da Federação elege três senadores, independentemente do número de habitantes, garantindo equilíbrio entre as diferentes regiões do país. Os mandatos têm duração de oito anos, e a renovação ocorre alternadamente. Ou seja, em uma eleição são escolhidos um terço dos senadores e, na seguinte, dois terços das cadeiras. A escolha é feita pelo sistema majoritário, no qual são eleitos os candidatos mais votad