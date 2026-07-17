Filmes e Séries Anthony Hopkins lança álbum de música clássica Anthony Hopkins, aos 88 anos, deu início a uma nova fase na carreira ao assinar um contrato com a gravadora Decca Classics para o lançamento de 'Life Is a Dream', seu novo álbum orquestral. O disco chega às plataformas em 21 de agosto de 2026 e reúne composições escritas pelo ator ao longo de mais de seis décadas. Segundo a gravadora, o projeto é descrito como o trabalho musical mais pessoal já assinado por Hopkins. Por Flipar

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