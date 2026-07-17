Anthony Hopkins lança álbum de música clássica

O álbum é formado por doze faixas orquestrais inéditas, inspiradas na família de Hopkins, em seu país natal, o País de Gales, e em experiências pessoais acumuladas ao longo da vida. As gravações foram conduzidas pelo maestro vencedor do Grammy Gustavo Dudamel à frente da Philharmonia Orchestra. As sessões ocorreram no Alexandra Palace, em Londres, em abril de 2026.
A faixa de apresentação do disco é 'Bracken Road', parte da suíte '1947: Suite for Solo Piano and Orchestra'. A composição remete às memórias de infância de Hopkins em Margam, no sul do País de Gales, retratando as ruas, os campos e as montanhas ao redor da casa de sua família na década de 1940.
O interesse de Hopkins pela composição não é recente. Ele começou a tocar piano aos quatro anos de idade e, pouco tempo depois, já interpretava obras de Beethoven e Chopin. Em janeiro de 2012, por exemplo, lançou o álbum 'Composer', com nove peças originais e trilhas de filmes, interpretadas pela Orquestra Sinfônica da Cidade de Birmingham.
Hopkins é formado pelo Royal Welsh College of Music e Drama, em Cardiff, e treinou na Royal Academy of Dramatic Art. Em 1965, foi convidado por Laurence Olivier para integrar o Royal National Theatre, em Londres, onde atuou em produções como 'Rei Lear', 'Coriolano', 'Macbeth' e 'Antônio e Cleópatra'.
Como ator, Hopkins tem mais de 150 créditos ao longo de mais de seis décadas de carreira e ganhou dois prêmios Oscar por sua atuação em 'O Silêncio dos Inocentes', em 1992, e 'Meu Pai', em 2021. Além de indicações por 'Vestígios do Dia', 'Nixon', 'Amistad' e 'Dois Papas'. Também já conquistou Emmy.
Outros filmes notórios de sua carreira são 'As Sombras da Escravidão', “Lendas da Paixão”, “Encontro Marcado”, e 'O Homem Elefante'. Ainda fez parte do elenco de “Thor”, da franquia de filmes do Universo Cinematográfico Marvel, além de participar da série de televisão 'Westworld', da HBO.
O personagem Hannibal Lecter, interpretado por ele em três longas-metragens, 'O Silêncio dos Inocentes', 'Hannibal' e 'Dragão Vermelho', por essa razão é um dos papéis mais conhecidos de sua carreira. Em 1993, foi condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II por seus serviços às artes.